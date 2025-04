Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Unfall in Tiefgarage

Freiburg (ots)

Mit ihrem Audi befuhr am Donnerstag, 03.04.2025 gegen 08.50 Uhr eine 71 Jahre alte Frau die Alte Basler Straße und beabsichtigte in die Tiefgarage des dortigen Arkaden Geschäftes einzufahren. Bereits vor der Einfahrt in die Tiefgarage verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr immer schneller werdend über zwei Poller und anschließend in eine mittels Vorhang abgetrennte Garage. Dort kollidierte sie abschließend mit der sich dort befindlichen Mauer. Die 71-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An ihrem Audi entstand Totalschaden von rund 50000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

