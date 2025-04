Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich auf der B3, Höhe Bad Krozingen, im Kreisverkehr Tunsel/Schmidhofen, ein Verkehrsunfall.

Der Geschädigte fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem grauen Mercedes in nördlicher Richtung hinter einem weißen Pickup. Im Kreisverkehr hielt der Pickup nach Angaben des Geschädigten ohne erkennbaren Grund vollständig an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärtsfahrend auf das Fahrzeug des Geschädigten auf. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung Norden davon. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde nicht unerheblich an der Front beschädigt, die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro. Bei dem Pickup handelte es sich um einen weißen Ford Ranger mit einer seitlichen, orangenen Firmenaufschrift.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang sowie zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/1788-0 zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell