POL-FR: Freiburg: Unbekannte beschmieren Gebäude eines Autoherstellers mit Farbe - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Einen Kunden unvermittelt mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll ein 24-Jähriger am Mittwoch, 02.04.2025, um 17 Uhr in einer Tankstelle in Dogern. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Angestellten der Tankstelle handeln. Der 37-jährige Geschädigte konnte sich in ...

