POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Rhens

Rhens (ots)

Am Freitag, den 06.12.2024 ereignete sich zwischen 09:55 Uhr und 10:06 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Hoefer und DM am Bornpfad in Rhens eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter, grauer Golf am Heck nicht unerheblich beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen/beigen Transporter mit Pritschenaufbau handeln.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

