POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Wochenende Fr., 06.12.2024 - So., 08.12.2024, 12:15 Uhr

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Weitersburg: Am späten Freitagabend, kam es auf der Bendorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Bei der 46-jährigen Fahrerin konnte im Rahmen der Unfallaufnahme starker Alkoholeinfluss durch einen Alko-Test festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Geldbörse bei Einkauf entwendet Bendorf: Am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen ca. 17:00 Uhr - ca. 18:00 Uhr, wurde einer Seniorin in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße, die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die bisher unbekannte Täterin, soll einen gelben Mantel getragen haben. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Bei Zusammenstoß leicht verletzt Urbar: Am Samstagnachmittag kam es zum Zusammenstoß zwischen 2 Pkw, in dessen Verlauf eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Im Bereich der K 84 und einem dortigen Feldweg stießen zwei Pkw zusammen, als ein 18-jähriger Fahrer auf die K 84 einfuhr. Eine 22-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf einen 4-stelligen Betrag beziffert. Rollerfahrer bei Zusammenstoß verletzt Bendorf: Am frühen Samstagabend wollte ein Lkw von der A 48 kommend, auf die B 42, in Richtung Neuwied auffahren. Auf Grund dieses Fahrmanövers musste ein Pkw auf der B 42 abbremsen. Ein nachfolgender 17-jähriger Rollerfahrer fuhr hierbei auf den abbremsenden Pkw auf. Der Rollerfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Durch den Roller wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt. Der Lkw fuhr weiter, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der verursachte Sachschaden wird auf einen 4-stelligen Betrag beziffert. Weitere Verkehrsunfälle Im Dienstgebiet der Polizei Bendorf ereigneten sich im o.g. Berichtszeitraum noch 4 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Auf die bereits erfolgte Pressemitteilung der Polizei Bendorf vom 06.12.2024 / 20:40 Uhr wird verwiesen.

