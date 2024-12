Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Pkw fährt frontal in die Seitenwand einer Garage

Boppard Rheinbay (ots)

In Rheinbay kam es zwischen den Abendstunden des 06.12.2024 und dem Vormittag des 07.12.2024 in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Garage stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

