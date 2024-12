Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L210

Boppard (ots)

Am Nachmittag des 06.12.2024 kam es im Bereich der L210 zwischen Boppard und dem Bahnhof Fleckertshöhe zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Hinter einer Kurve verlor ein Fahrzeugführer aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen PKW und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommendem PKW. Alle Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L210 wurde für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

