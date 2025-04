Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg: Versuchtes Tötungsdelikt in Dogern

Freiburg (ots)

Einen Kunden unvermittelt mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll ein 24-Jähriger am Mittwoch, 02.04.2025, um 17 Uhr in einer Tankstelle in Dogern. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Angestellten der Tankstelle handeln.

Der 37-jährige Geschädigte konnte sich in sein Fahrzeug retten und von der Tankstelle flüchten. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Sein Zustand soll mittlerweile stabil sein.

Der Angreifer wurde wenig später am Tatort von Polizei widerstandslos vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen beabsichtigt, im Laufe des heutigen Tages gegen den 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen beim zuständigen Amtsgericht Waldshut-Tiengen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes zu erwirken.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sich Angreifer und Opfer nicht gekannt haben; zum möglichen Motiv des Tatverdächtigen gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen. Der Beschuldigte war in zurückliegender Zeit wegen Besitzes von Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

