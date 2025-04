Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Feuer in Metalltonne greift auf Böschung über

Freiburg (ots)

Durch Funkenflug griff am Mittwoch, 02.04.2025, kurz nach 15.00 Uhr, ein Feuer in einer Metalltonne auf eine Hangfläche im Grusilochweg über. Dort gelagertes Heu wurde durch den Funkenflug in Brand gesetzt. Der Brand drohte sich weiter in Richtung der angrenzenden Felder ausbreiten. Der Brand konnte von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Es brannte wohl auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmeter. Es wurde niemand verletzt.

