Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Rheinheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 04.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in den Hofäckerweg gerufen, da dort der Dachstuhl brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Zur Brandbekämpfung musste zudem das Dach von der Feuerwehr geöffnet werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Eine Dachgeschosswohnung brannte komplett aus. Inwieweit die anderen Wohnungen durch den Brand / durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden ist hier noch nicht bekannt. Zwei Personen seien leicht verletzt worden. Eine Person erlitt einen Schock und die andere Person eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Schadenshöhe sei aktuell schwer einschätzbar. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch der Rettungsdienst, ein Energieversorger sowie der Bürgermeister vor Ort.

