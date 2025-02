Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in den Keller

Jena (ots)

Ein Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rathausgasse ist durch bislang unbekannte Einbrecher aufgesucht und gewaltsam aufgebrochen worden. Als Beute nahmen der oder die Täter ein Fahrrad im Wert von circa 800 Euro mit. Die Bewohnerin stellte den Diebstahl am Montagmorgen fest, war aber seit fast zwei Wochen nicht mehr in ihrem Keller. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch und ermittelt nun wegen dem Diebstahlsdelikt.

