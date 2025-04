Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrzeug kommt auf Gegenfahrbahn, verursacht Unfall und flüchtet - zwei schwer Verletzte - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Mit ihrem Toyota befuhr am Dienstag, 01.04.2025 gegen 19.30 Uhr eine 26 Jahre alte Frau die Dossenbacher Straße in Fahrtrichtung Wehr. Ihr kam ein Fahrzeug entgegen, welches aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sie die 26-Jährige und ihre 24-Jährige Beifahrerin schwer verletzten. Nach der Kollision flüchtete das entgegenkommende Fahrzeug in Richtung Dossenbach. Das flüchtende Fahrzeug wurde von einem Mann im mittleren Alter gefahren. Die beiden Frauen wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Wehr mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, sich zu melden.

md/tb

