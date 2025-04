Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei sucht nach Unfall in der Eisenbahnstraße Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 02.04.2025, soll es gegen 13:30 Uhr in der Eisenbahnstraße in Freiburg im Rahmen eines Parkvorgangs zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte eine 53-jährige Fahrerin eines blauen VW Polo beim rückwärts Einfahren in eine Parklücke einen dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen Peugeot. Die Fahrzeugführerin wurde unmittelbar vor Ort von einer Passantin darauf hingewiesen und meldete den Unfall mit zeitlichem Verzug der Polizei. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Umständen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden. Insbesondere wird die Passantin gesucht, die den Unfall beobachten konnte.

