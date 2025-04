Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz an Schule

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm) Die Polizei war heute (25.04.2025) mit mehreren Streifenwagen an einer Schule im Haseder Weg in Harsum im Einsatz.

Hintergrund war eine gegen 10:00 Uhr eingegangene Meldung, wonach sich angeblich zwei mutmaßlich schulfremde Personen im Bereich der Schule aufgehalten hätten.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Maßnahmen im Umfeld der Bildungsstätte konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass lediglich eine jüngere Schülerin zwei unbekannte Männer auf einer Mädchentoilette gesehen haben will. Das Kind hat nach vorliegenden Informationen daraufhin Lehrkräfte informiert, die umgehend den Sanitärbereich aufsuchten, dort aber niemanden antrafen.

Zudem gab das Kind an, dass sich die Männer etwas später an einem Motorrad und einem Auto aufgehalten haben sollen. Die beiden Fahrzeuge seien dann vermutlich in Richtung Kaiserstraße weggefahren. Zumindest ein weiterer Schüler habe die wegfahrenden Fahrzeuge ebenfalls gesehen. Ermittlungen diesbezüglich ergaben, dass es hierbei jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Fahrschulfahrzeuge handelte.

Konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung oder ein strafbares Geschehen liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell