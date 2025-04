Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Schellerten(fri): In der Zeit zwischen dem 18.04.2025 gegen 15:00 Uhr und dem 23.04.2025 gegen 17:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenwand einer in der Nettlinger Straße in Schellerten OT Dingelbe befindlichen Lagerhalle durch Aufsprühen eines großflächigen Graffiti.

Es entsteht Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell