POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 56-jähriger Autofahrer aus Hildesheim steht im Verdacht, sich am Mittwoch (23.04.2025) nach einer Kollision mit einer freilaufenden französischen Bulldogge unerlaubt vom Unfallort am Kennedydamm entfernt zu haben. Das Tier starb wenig später in einer Tierarztpraxis. ...

