POL-HI: Unfallflucht nach Kollision mit Hund - Polizei ermittelt mutmaßlichen Fahrer aufgrund von Zeugenhinweisen

Hildesheim (ots) - Alfeld (uzu) - Am 23.04.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:25 Uhr Am Sindelberg in Alfeld eine Verkehrsunfallflucht. Bei dieser Verkehrsunfallflucht beschädigte eine 89-jährige Fahrzeugführerin beim Einfahren aus einer Einfahrt einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Kurz nach Meldung des Verkehrsunfalls konnte aufgrund der ...

