Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (uzu) - Am 23.04.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:25 Uhr Am Sindelberg in Alfeld eine Verkehrsunfallflucht. Bei dieser Verkehrsunfallflucht beschädigte eine 89-jährige Fahrzeugführerin beim Einfahren aus einer Einfahrt einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Kurz nach Meldung des Verkehrsunfalls konnte aufgrund der Gesamtumstände und der Unfallschäden die Verursacherin im Nahbereich des Unfallortes festgestellt werden. Die Schäden am Pkw der Verursacherin stimmen mit den Schäden am geparkten Pkw überein. Dennoch werden Personen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen (05181/8073-0).

