POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Sarstedt/Weichsstraße

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Weichsstraße (lü) Am 22.04.25 hatte ein Hildesheimer seinen VW Polo in der Zeit von ca. 16.15 Uhr bis ca. 18.40 Uhr, in Höhe der Hausnr. 14, am Straßenrand geparkt. Bei seiner Rückkehr stellte er einen Schaden : hinten rechts, Glas des Rücklichts und leichte Lackkratzer am Übergang zum hinteren rechten Kotflügel fest. Schadenshöhe: ca. 500,00 Euro. Der Schaden wurde von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein-Ausparken verursacht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05066/985-0 zu melden.

