POL-HI: Sachbeschädigungen in Himmelsthür - Unbekannte Täterschaft zerkratzt 17 Fahrzeuge

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / FARMSEN (wun). In der Zeit vom 20.04.2025, 19:30 Uhr, bis zum 21.04.2025, 09:50 Uhr, wurde eine Scheune in der Schellerter Straße in 31174 Schellerten, Ortsteil Farmsen, durch ein Graffiti beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft beschmierte die Scheunenwand mit mehreren Schriftzüge in bunter Farbe. Die Täterschaft konnte unentdeckt entkommen. Der entstandene Sachschaden kann ...

