Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich Hildesheimer Str./Walter-Gropius-Ring in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 21.04.2025 gegen 17.10 Uhr kommt es im Kreuzungsbereich in der Hildesheimer Str./Walter-Gropius-Ring in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte beabsichtigte mit ihrem schwarzen VW Polo im Bereich der dortigen Tankstelle von der Hildesheimer Straße nach rechts in den Walter-Gropius-Ring abzubiegen. Hierzu musste sie vorerst an der dortigen rotzeigenden Lichtsignalanlage warten. Zu diesem Zeitpunkt bog aus dem Walter-Gropius-Ring ein älterer und dunkler Mercedes Benz mit Hildesheimer Kennzeichen nach links in die Hildesheimer Straße ab. Statt jedoch rechts an der dortigen Verkehrsinsel vorbeizufahren, fuhr der männliche Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und zwängte sich zwischen dem dort wartenden Pkw der Geschädigten und der zuvor beschriebenen Verkehrsinsel hindurch. Dabei touchierte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Pkw der Geschädigten und verursachte an diesem einen nicht unerheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite, bevor er unerkannt von der Unfallstelle davonfuhr. Es ist davon auszugehen, dass auch die linke Fahrzeugseite des unfallverursachenden Fahrzeugs beschädigt worden sein muss. Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

