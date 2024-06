Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierende Person bei der Essensausgabe der Tafel

Speyer (ots)

22.06.2024, 10:40 Uhr

Am Samstagmorgen wurde ein alkoholisierter Mann in der Seekatzstraße als Randalierer gemeldet. Durch sein lautes und aggressives Verhalten verängstigte er Mitarbeiter der Speyerer Tafel. Der 52-jährige, stark alkoholisierte Mann wurde aufgrund seines Verhaltens des Platzes verwiesen. Da er dem Platzverweis nicht nachkam musste er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell