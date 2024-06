Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Größere körperliche Auseinandersetzung bei Party in der Gemarkung Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 23.06.2024, kam es zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung im Zuge einer Party im Feld zwischen Mutterstadt und Dannstadt, im Bereich "Zweiter Neugraben": Aus bislang nicht geklärten Gründen gerieten zwei Gruppen, insgesamt ca. 17 Personen im Alter von 16 - 25 Jahren in Streit, wobei vier Personen Augen- und Atemwegsreizungen durch versprühten Reizstoff erlitten, ein 25-Jähriger erlitt zudem eine Schnittwunde am Rücken sowie eine Platzwunde am Hinterkopf. Ein Pkw wurde durch Schlagstockschläge beschädigt. Beim Eintreffen einer Vielzahl von Polizeikräften aus dem gesamten Umland hatten sich bereits etliche Beteiligte entfernt, sie konnten jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Dannstadt und Mutterstadt kontrolliert werden. Hierbei wurden Tierabwehrsprays und Schreckschusswaffen sichergestellt. Bislang nicht bekannte Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

