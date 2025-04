Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in das Sprachheilzentrum

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (brz) - Am 19.04.2025, im Zeitraum von 19:55 Uhr bis 20:15 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das Gebäude des AWO Sprachheilzentrums im Burgweg in Bad Salzdetfurth.

Unbekannte Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Büroräume. Angaben zur Art oder Höhe von Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach im unteren vierstelligen Bereich.

Durch eine Zeugin konnten kurzzeitig zwei Täter bei der Tatausführung beobachtet werden, diesen gelang jedoch vor Eintreffen der Polizei die Flucht in unbekannte Richtung. Eine umfangreiche Fahndung verlief ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: - Männlich

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- westeuropäisches Erscheinungsbild

- kurze schwarze Haare

- normale/schlanke Statur

- bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Jacke und schwarzer Fischermütze

- vermummt mit schwarzer OP-Maske

Täter 2:

- Männlich

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- westeuropäisches Erscheinungsbild

- kurze schwarze Haare

- normale/schlanke Statur

- bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Jacke mit schwarzer Tasche auf der Brust

- vermummt mit schwarzer OP-Maske

Zeugen die Angaben zu oben beschriebenen Personen geben können oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

