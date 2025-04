Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti in Farmsen

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / FARMSEN (wun). In der Zeit vom 20.04.2025, 19:30 Uhr, bis zum 21.04.2025, 09:50 Uhr, wurde eine Scheune in der Schellerter Straße in 31174 Schellerten, Ortsteil Farmsen, durch ein Graffiti beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft beschmierte die Scheunenwand mit mehreren Schriftzüge in bunter Farbe. Die Täterschaft konnte unentdeckt entkommen.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

