Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mobile Grenzkontrollen: Bewaffneten Autofahrer und Mann mit zwei Haftbefehlen gestoppt

Zittau, Seifhennersdorf (ots)

07.12.2024 / 01:15 Uhr / Zittau

08.12.2024 / 15:40 Uhr / Seifhennersdorf

Die Bundespolizei musste am vergangenen Wochenende im Rahmen ihrer mobilen Grenzkontrollen in Zittau einen Autofahrer wegen einer Schusswaffe aus seinem Fahrzeug holen und in Seifhennersdorf einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann festnehmen.

In der Nacht zum 7. Dezember 2024 stoppten die Beamten um 01:15 Uhr am Grenzübergang Zittau Friedensstraße einen aus Polen einreisenden Autofahrer. Während der Kontrolle des 25-jährigen Tschechen entdeckte ein zweiter Beamter eine zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole eingeklemmte Pistole mit Holster. Die Beamten reagierten sofort, beförderten den Mann aus dem PKW und fixierten ihn, um die Situation aufzuklären. Bei der griffbereit mitgeführten Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe mit eingeführtem vollem Magazin. Aufgrund der unklaren Situation mussten die Beamten zunächst vorsichtig reagieren. Der als Taxifahrer arbeitende Fahrer hat die Pistole zum Eigenschutz dabei. Diese wies aber kein Prüfzeichen auf und einen Waffenschein für das Führen in der Öffentlichkeit konnte er auch nicht vorlegen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Waffe wurde eingezogen.

Am Folgetag kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang der Seifhennersdorfer Zollstraße um 15:40 Uhr einen tschechischen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der 45-jährige Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wird und aufgrund einer Einreisesperre hätte nicht einreisen dürfen. Nun muss er aus zwei Verurteilungen wegen Diebstahls eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 138 Tagen verbüßen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz geschrieben und der Tscheche an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Seit einigen Wochen führt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ihre Grenzkontrollen im Raum des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien mobil und flexibel durch. In unregelmäßigen Abständen werden temporär an allen grenzüberführenden Straßen Kontrollen durch offen und verdeckt postierende Streifen durchgeführt. Hierbei bittet die Bundespolizei alle Bürgerinnen und Bürger, die aufgestellten Geschwindigkeitshinweise zu beachten und ihre Ausweisdokumente für die Kontrolle bereit zu halten.

