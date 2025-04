Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Scooter-Fahrer begeht mehrere Verstöße

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am Abend des 22.04.2025 kontrollierte eine Funkstreife der Polizei aus Bad Salzdetfurth ein Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) im Nordwall in 31167 Bockenm. Das Gefährt war den Beamten aufgefallen, da an ihm verbotswidrig kein Versicherungskennzeichen angebracht war und sich zwei Personen darauf befanden.

Bei der Überprüfung erhärtete sich der Verdacht, dass der Elektrotretroller über keine Haftpflichtversicherung verfügte. Als wäre dies nicht genug, stellten die Polizisten bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer auch noch deutliche Anzeichen einer drogenbedingten Fahruntüchtigkeit fest. Ein Urintest bestätigte die Annahme der Beamten vorläufig. Der Bockenemer räumte ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren.

Die Polizei ließ dem Mann von einer Ärztin Blut abnehmen, um dessen Blut gerichtsverwertbar auf Betäubungsmittel untersuchen zu können. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich ermittelt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der verbotenen Personenbeförderung eingeleitet. Seine Fahrt durfte er folglich nicht fortsetzen.

