POL-PB: Räuberischer Diebstahl - Unbekannter Täter schlägt Mitarbeiterin

Hövelhof (ots) - (mh) Bei einem Unfall mit einem Bus in Hövelhof hat sich am Mittwochmorgen, 29. Januar, eine 26-jährige Fußgängerin im Einmündungsbereich der Allee mit der Bahnhofstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die 65-Fahrerin des Linienbusses war gegen 07.30 Uhr auf der Allee in Fahrtrichtung Sennestraße unterwegs. Als sie nach Links in die Bahnhofstraße abbog, übersah die Busfahrerin die Fußgängerin, ...

