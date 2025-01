Polizei Paderborn

POL-PB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Paderborn - Nach Messerangriff auf eine Frau: Untersuchungshaft für Ex-Lebensgefährten erlassen

Paderborn (ots)

(mh) Gegen den 24-jährigen tunesischen Asylbewerber, der am Mittwochmorgen, 29. Januar, in Paderborn-Sennelager seine 25-jährige Ex-Lebensgefährtin schwer mit einem Messer verletzt hatte (S. Pressebericht vom 29. Januar 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5960019), ist mittlerweile Untersuchungshaft erlassen worden. Das entschied am Donnerstagnachmittag, 30. Januar, der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Paderborn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

Der Tunesier und die syrischstämmige Frau waren an der Straße Am Heilandsfrieden in Streit geraten. Unvermittelt hatte der Mann daraufhin ein Messer gezückt und der Frau im rechten Gesichtsfeld eine tiefe Schnittverletzung zugefügt. Diese verlief von der Stirn bis zum Kinn. Im Anschluss flüchtete er. Die Polizei konnte den Mann jedoch kurz nach der Tat in einer städtischen Unterkunft in Paderborn festnehmen.

Die 25-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Während ihr Augenlicht nicht in Mitleidenschaft gezogen worden ist, wird sie im Gesicht auf erhebliche Weise dauerhaft entstellt bleiben. Da sie gegenüber der Polizei angab, dass der Täter sie bereits in der Vergangenheit in ähnlicher Form verbal bedroht habe, besteht der Verdacht, dass der Tunesier die Tat geplant hatte. Bei Schwerer Körperverletzung sieht das Strafmaß eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren vor.

