POL-PB: Linienbus fährt Fußgängerin an

Paderborn (ots) - (md) Zwischen dem 24.12.2024 und dem 29.01.2025 versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Drosselweg in Paderborn einzubrechen. Sie scheiterten und flohen in unbekannte Richtung. Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich um einen Neubau, der 66-jährige Eigentümer war über den Jahreswechsel im Urlaub. Ihm fielen Hebelspuren an der Terassentür erst am gestrigen Mittwochmittag auf. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen und ...

mehr