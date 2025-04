Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahlversuche in Warenverkaufsautomaten Bad Salzdetfurth und Schellerten - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (fri): In der Zeit zwischen dem 23.04.2025 gegen 22 Uhr und dem 24.04.2025 gegen 07:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter einen in der Hildesheimer Straße in Bad Salzdetfurth OT Groß Düngen aufgestellten Warenverkaufsautomaten aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte.

Ferner versuchten unbekannte Täter in selbigem Tatzeitraum in 31174 Schellerten OT Dingelbe einen in der Konrad-Adenauer-Straße aufgestellten Warenverkaufsautomaten aufzuhebeln.

Auch dieser Versuch scheiterte.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth , tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

