Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen laufen

Baden-Baden (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am frühen Sonntag schwebt einer der Beteiligten in Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten kurz vor 4 Uhr zunächst zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren in einer Bar in der Kaiserallee aneinander. Dort soll der 31-Jährige die Begleiterin des ein Jahr jüngeren Mannes beleidigt haben. Bei den hierbei entstandenen Handgreiflichkeiten soll der jüngere dem älteren einen Schlag versetzt haben und sich daraufhin zur Tiefgarage des Kurhauses begeben haben. Als der 30-Jährige zusammen mit seiner Begleiterin mit dem Auto habe wegfahren wollen, hätten ihm drei Männer die Ausfahrt versperrt, nach bisherigen Feststellung allesamt Bekannte des zuvor Geschlagenen. Hierbei sei es zu einem erneuten Wortgefecht gekommen, wobei sich ein 34-Jähriger der Dreiergruppe hervorgetan und offensichtlich zu einem Kampf in Stellung gebracht habe. In der Folge sei der 30-Jährige aus seinem Auto ausgestiegen und habe dem kampfbereiten Widersacher einen Schlag ins Gesicht versetzt, sodass dieser stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Hierdurch erlitt der 34-Jährige schwere Kopfverletzungen und musste nach einer zunächst stationären Aufnahme im Klinikum Baden-Baden später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen werden. Der 30-Jährige soll sich nach dem ausgeführten Schlag zusammen den anderen Personen vor Ort gleich um den Verletzten gekümmert und Rettungskräfte verständigt haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

