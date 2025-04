Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Einrichtung eingebrochen, gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Einrichtung in der Carl-Friedrich-Straße eingestiegen und haben hierbei einen Tresor mit Bargeld und Ausflugstickets gestohlen. Die Einbrecher sind zwischen 15 Uhr und 6:50 Uhr durch das eingeschlagene Glas einer Eingangstür in das Haus gelangt und haben im Keller- sowie im Erdgeschoss verschiedene Türen aufgebrochen und die dortigen Räume durchwühlt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um tatrelevante Hinweise.

