POL-OG: Bühl, Neusatz - Von Hund gebissen

Bühl, Neusatz (ots)

Nach einem Hundebiss auf einem Wanderweg wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Als drei Männer am Sonntag gegen 12 Uhr in Richtung Unterstmatt gewandert sind, sollen ihnen zwei Personen mit je einem Schäferhund entgegen gekommen sein. Offenbar im Vorbeilaufen, soll einer der beiden Hunde einen 22-Jährigen in das Bein gebissen haben. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Hundehalter sollen sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt haben und den Bereich anschließend mit einem Auto verlassen haben. Nach ersten Befragungen durch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch übernehmen die Ermittler der Polizeihundeführerstaffel die weiteren polizeilichen Maßnahmen.

