POL-OG: Achern - Brand eines entwendeten Fahrzeugs

Achern (ots)

Ein brennendes Fahrzeug rief am Samstagmorgen im Bereich Werstoffhof Maiwald Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf den Plan. Gegen 5:49 Uhr konnten Zeugen im Zufahrtsbereich der Deponie einen VW Golf feststellen, der vollständig in Brand stand. Durch die Löscharbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ziehen die Ermittler der Kriminalpolizei eine mutwillige Brandlegung in Betracht. Erste Ermittlungen zeigten zudem, dass das ausgebrannte Fahrzeug am 14.12.2024 im Rahmen eines Wohnungseinbruchsdiebstahl in Achern-Wagshurst durch Unbekannte entwendet wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 zu melden.

