Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Auf frischer Tat ertappt, Hinweise erbeten

Sasbach (ots)

Ein Mitarbeiter des Werkschutzes eines Betriebs in der Straße "Am Fuchsgraben" ist am Sonntagabend während seines Rundgangs auf einen Einbruch aufmerksam geworden und hat die Polizei gerufen. Zunächst konnte der Zeuge kurz vor 23 Uhr Stimmen wahrnehmen. Als er hierauf seine Taschenlampe einschaltete, erkannte er hinter dem Zaun eine maskierte Person, die in Richtung eines abgestellten Transporters rannte und auf die Ladefläche des Fahrzeugs sprang. Bei dem Transporter dürfte es sich um einen weißen Sprinter der Marke Renault gehandelt haben. Das Fahrzeug flüchtete mit ausgeschaltetem Licht in Richtung Unzhurst und dürfte mutmaßlich mit drei Personen besetzt gewesen sein. Am Zaun war ein Loch vorhanden, welches aufgetrennt worden war. Dahinter und davor war Kabelschrott bereitgelegt, welcher aus Containern auf dem Firmenareal stammen dürfte. Ob und wie viel bereits in den Transporter eingeladen wurde, ist bislang unklar. Mögliche Zeugen, die bereits im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem weißen Renault-Sprinter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell