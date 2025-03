Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung und Fahrradunfall

Aalen (ots)

Schorndorf: Körperverletzung mit Zeugenaufruf

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Bahnhofsunterführung im Bereich der Grabenstraße in Schorndorf zu einem Gewaltdelikt. Hierbei wurde der 16-Jährige Geschädigte durch eine bislang unbekannte Frau um Hilfe gebeten, da diese angab Schwierigkeiten mit ihrem Mann zu haben. Im Zuge dessen kam ein unbekannter Mann hinzu und ging den 16-Jährigen körperlich so an, dass dieser die Treppen hinuntergestoßen wurde. Der Mann griff die Frau am Oberarm und verließ mit dieser gemeinsam die Örtlichkeit. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann und zur Tat machen? Der Mann soll ca. 40 Jahre alt und ca. 1,70 m groß sein, phänotypisch syrisch / arabisch, er trug einen Wintermantel mit schwarz-grauem Übergang, schwarze Hose und führte einen blauen Rucksacke der Marke Nike bei sich. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181-2040 melden.

Winterbach: gestürzter Fahrradlenker

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam ein 58-Jähriger Radfahrer in einer Waldstraße zwischen Lichtenwald und Goldboden ins Schlingern, da dieser versuchte einen Anruf an seinem Mobiltelefon entgegenzunehmen. Das Mobiltelefon war hierbei am Lenker befestigt. Dies misslang, weshalb der Radfahrer stürzte und leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert wurde.

