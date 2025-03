POL-AA: Aalen: Fahndung nach Einbruch

Aalen (ots) - Schorndorf: Unfälle Am Freitagmorgen, gegen 06:40 Uhr missachtete eine 18-jährige Skoda-Fahrerin bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in der Weilerstraße / Werderstraße die Vorfahrt eines 60-jährigen Jimny-Fahrers. Durch die Kollision wurde der Jimny umgestoßen und blieb auf einer Fahrzeugseite liegen. Der 60-jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am gleichen ...

mehr