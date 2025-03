Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkeis: Einbrüche, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen/Ebnat: Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Baucontainer auf einer Baustelle im Krautgartenweg auf. Hieraus entwendeten die Diebe eine Hilti, eine Motorflex, eine Wasserpumpe sowie eine Palettengabel. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000.

Bopfingen: Sachbeschädigung

Im Bereich Bahnhofstraße und Burgstallweg wurden in der Zeit von Donnerstag bis Freitag mehrere Hinweisschilder beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Einbrüche in Café und Schreinerei

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 3:30 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Café im Öschweg ein. Er entwendete eine Erdbeerrolle und eine Torte im Wert von rund 50 Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

In derselben Nacht stieg ein Einbrecher über ein gekipptes Fenster in eine Schreinerei Am Burgblick ein. Entwendet wurden hier Werkzeuge sowie ein Handy im Wert von rund 500 Euro. Der Schaden am Fenster beträgt ebenfalls etwa 500 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454.

