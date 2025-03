Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl, Brandalarm

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall auf B14

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 64-jähriger mit seiner Vespa die B14 von Stuttgart kommend in Richtung Waiblingen. Als sich kurz vor dem Kappelbergtunnel der Verkehr staute, versuchte der Vespa-Fahrer zwischen den Fahrspuren an den stehenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei streifte er den Peugeot eines 31-jährigen Fahrers an der linken Fahrzeugseite. In der Folge verlor der Vespa-Fahrer die Kontrolle über seinen Motorroller. Er stürzte, verletzte sich und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Aufgrund des Unfalles kam es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigung und Rückstau.

Urbach: Metallrohre gestohlen

Am Donnerstag, gegen 17:10 Uhr wurden in der Haubersbronner Straße im Rahmen von Aufräumarbeiten mehrere Metallrohre an der Grundstückgrenze zur Straße zwischengelagert. Unbekannte Diebe nutzten diese Gelegenheit, luden die Metallrohre in einen grauen Mercedes Sprinter und fuhren davon. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Welzheim: Brand in Firma

Gegen 07:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandalarm in eine Firma in der Schorndorfer Straße gerufen. Im Bereich der dortigen Abwasseraufbereitungsanlage geriet ein Lagerregal aus noch unbekannter Ursache in Brand. In unmittelbarer Nähe gelagerte Chemikalien wurden durch das Feuer nicht beeinträchtigt. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Im Rahmen des Einsatzes war die Feuerwehr Welzheim mit 5 Fahrzeugen und 25 Wehrleuten und der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen und 7 Einsatzkräften vor Ort. Die Schloßgartenstraße und Christian-Bauer-Straße mussten im Bereich der Firma kurzzeitig gesperrt werden.

Berglen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:25 Uhr fuhr eine 85-jährige Peugeot-Fahrerin von der Iltisstraße in die Rehstraße ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Radfahrer, welcher bereits auf der Rehstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision, hierbei stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1200 Euro.

Weinstadt: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Mittwoch 15:20 Uhr und Donnerstag 12:45 Uhr einen in der Eichenstraße geparkten Ford, indem er dessen Fahrertüre zerkratzte. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell