POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Einbruch in Werkstatt

Aalen (ots) - Aalen/Dewangen: Farbschmiererei Am Donnerstag wurde in der Rotfeldstraße eine Farbschmiererei bekannt. Unbekannte beschmierten dort zwei Glascontainer mit pinken Schriftzügen und verursachten Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660. Ellwangen/Killingen: Unfall Am Donnerstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, befuhr eine 57-jährige ...

