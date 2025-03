Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien und Unfall

Aalen (ots)

Aalen/Dewangen: Farbschmiererei

Am Donnerstag wurde in der Rotfeldstraße eine Farbschmiererei bekannt. Unbekannte beschmierten dort zwei Glascontainer mit pinken Schriftzügen und verursachten Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660.

Ellwangen/Killingen: Unfall

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, befuhr eine 57-jährige Audi-Fahrerin die Hochstraße von Lippach in Richtung Ellwangen. Auf Höhe des Ortseingangs Killingen kam die 57-Jährige vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall entstand am Audi ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Lorch: Farbschmiererei

Unbekannte sprühten in der Zeit von Samstag, 23:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr ein Hakenkreuz auf den Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Hohenstaufenstraße. Hinweise auf die unbekannten Täter erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

