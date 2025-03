Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Diebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Backnang: Einbruch

Im Verlaufe des Mittwochvormittags brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Föhrenbühl" ein. Im Inneren der Wohnung durchwühlten die unbekannten Einbrecher sämtliche Räume. Über das entwendete Diebesgut und die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im Bereich der Straße "Föhrenbühl" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Backnang-Stümpfelbach: Einbruch in Gartenhütte

In der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 17:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in der Straße "Brunnenwiesen" ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an den Schlössern beträgt ca. 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Spiegelberg: Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorrad-Fahrer die K1820 von Prevorst kommend in Richtung Spiegelberg. Hierbei kam er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache alleinbeteiligt von der Straße ab und verunfallte. Der 22-Jährige wurde zur weiteren Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Backnang: Diebstahl aus Wohnung

Am Mittwoch klingelte gegen 12:30 Uhr ein unbekannter Mann bei einer Seniorin im Dresdener Ring. Nachdem die Seniorin die Wohnungstüre geöffnet hatte, betrat der Mann ohne deren Zustimmung die Wohnung, ging ins Schlafzimmer und öffnete die Schubladen der Nachttische. Nachdem die Seniorin dem unbekannten Mann gedroht hatte, verließ dieser die Wohnung und entwendete hierbei den im Flur liegenden Geldbeutel.

Der unbekannte Mann trug eine blaue OP-Maske und hielt einen Schreibblock sowie einen Stift in der Hand.

Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Sulzbach an der Murr: Verkehrsunfall unter Drogenbeeinflussung

Am Mittwochmorgen, gegen 06:45 Uhr, wollte ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer von der Gartenstraße nach links auf die Backnanger Straße (B14) einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 30-jährigen LKW-Fahrer, welcher sich bereits auf der B14 befand und die rot zeigende Ampel überfuhr. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der LKW-Fahrer unter einer Beeinflussung von THC stand. Der 30-jährige LKW-Fahrer musste seinen Führerschein sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Des Weiteren muss er mit einer Anzeige rechnen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nachdem sich ein 22-jähriger Mann am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr im Bereich der Rumold-Realschule auffällig verhielt, konnte er durch eine Streife in der Beinsteiner Straße angetroffen werden. Nachdem der 22-Jährige zunächst vor der Streife weggerannt war, sollten ihm Handschließen angelegt werden. Hiergegen sperrte sich der junge Mann jedoch, sodass er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden musste. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.

