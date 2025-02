Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahnhof Reeperbahn: Verdacht auf sexuelle Belästigung

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (m.25) am 23.02.2025 gegen 00.30 Uhr einer jungen Frau (w.19) auf einem Treppenaufgang im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn von hinten an das Gesäß und den Intimbereich gefasst haben. Im weiteren Verlauf soll er laut Zeugenaussagen drei weiteren bislang noch unbekannten Frauen auch an das Gesäß gefasst haben. Nach Ansprache durch die Geschädigte in Begleitung ihrer Freundin konnten DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter den Beschuldigten und seine beiden Begleiter vor Ort bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten festhalten.

"Der Beschuldigte (m.25) wurde mit einem Funkstreifenwagen zur Durchführung weiterer polizeilichen Maßnahmen zum Bundespolizeirevier in Hamburg-Altona verbracht."

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der indische Staatsangehörige wieder entlassen werden.

"Gegen den polizeilich bekannten Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf sexuelle Belästigung) eingeleitet."

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Ein Opferschutzbeauftragter der Bundespolizei wird zeitnah Kontakt zur Geschädigten aufnehmen, um bei Bedarf Hilfsangebote anzubieten.

