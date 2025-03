Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Rauchentwicklung, Einbruch

Aalen (ots)

Bopfingen/Trochtelfingen: Unfall

Ein 59-jähriger Fiat-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 16:15 Uhr die Ostalbstraße. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies ein nachfolgender 39-jähriger Renault-Fahrer zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Der 39-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Fiat entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Tannhausen: Motorradunfall

Am Mittwoch gegen 17:35 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seiner Kawasaki die L2220 von Tannhausen in Richtung Oberschneidheim. In einer langgezogenen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug er sich mehrmals und kam nach etwa 100 Metern im Grünstreifen zum Liegen. Dabei verletzte er sich und musste mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Ellwangen: Rauch aus Gebäude

Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr wurde in der Sebastian-Merkle-Straße Rauch aus dem oberen Stockwerk eines Gebäudes gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde festgestellt, dass vermutlich brennende Zigarettenstummel im Mülleimer auf dem Balkon entsorgt wurden. Hierdurch begann der Inhalt des Mülleimers zu kokeln und es entstand starker Rauch. Die Bewohner löschten den rauchenden Mülleimer bereits selbstständig. An der Hausfassade entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 24 Wehrleuten vor Ort.

Rainau-Buch: Einbruch in Umspannstation

Am Mittwochnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur ehemaligen Umspannstation in der Straße "Im Forst". Offenbar hatten es die Unbekannten auf Kupferkabel abgesehen. Dabei beschädigten die Täter auch eine unter Hochspannung stehende aktive Versorgungsleitung und sorgten für Stromausfälle in mehreren Ortsteilen. Als Monteure des Energiedienstleisters zur Störungsbehebung vor Ort kamen, konnten diese zwei unbekannte Männer in Richtung der Bahngleise weglaufen sehen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell