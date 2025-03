Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: erfolgreicher Schockanruf, Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: Frau wird Opfer durch Schockanruf

Ein 56 Jahre alte Dewangerin wurde am Dienstagnachmittag Opfer von Betrügern. Die Frau fiel auf die bekannte Masche "Schockanruf" herein. Auch viele andere Haushalte im Ostalbkreis erhielten Anrufe. Der Geschädigten wurde am Telefon durch einen falschen Polizisten vorgetäuscht, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun Geld bezahlen müsse, um eine Untersuchungshaft abzuwenden. Die besorgte Frau übergab schließlich gegen 15.30 Uhr einem Abholer im Bereich des Wohngebietes Beckenhalde Gold- und Silbermünzen in einer hellen Stofftasche. Der Mann stieg anschließend im Bereich der Leintalstraße in ein Taxi und ließ sich Richtung Wasseralfingen fahren. An der Bushaltestelle Schimmelberg-Wald stieg er aus dem Taxi aus und entfernte sich in Richtung des Wohngebietes Schimmelberg. Er wird als Südosteuropäer beschrieben, etwa 20-25 Jahre alt, 160-165 cm groß, hatte schwarze Haare mit Seitenscheitel, trug eine dunkle Hose, hellen Pullover sowie eine schwarze Steppweste. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, insbesondere in den Wohngebieten Beckenhalde sowie Schimmelberg werden gebeten, sich zu melden. Eventuell fiel der Mann auch in Zusammenhang mit Fahrzeugen auf, in die er ein-oder auch ausstieg. Hinweise werden unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen entgegen genommen.

Ratschläge der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Lassen Sie Ihren Telefonbucheintrag ändern oder löschen. Wenn Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen, fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen. Sprechen Sie mit Angehörigen über die Masche.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 16 Uhr und 17 Uhr ein Seat Cupra Ateca beschädigt. Dieser war in der Tiefgarage Mercatura abgestellt. Der Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt in diesem Fall das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Fichtenau: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 23 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr die L1070 in Richtung Unterdeufstetten. Hierbei wurde sie von der Sonne geblendet, wodurch sie ein Stück auf die Gegenfahrspur geriet. Hier stieß sie mit einem 45-jährigen Toyota-Fahrer zusammen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 14000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Einbruch in Schulgebäude

In der Friedrichstraße brachen Unbekannte in das Theodor-Heuss-Gymnasium ein. Sie durchwühlten anschließend die Schränke im Lehrerzimmer und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch befuhr ein Audi-Fahrer gegen 6:50 Uhr die K3238 zwischen Dewangen und Treppach. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Motorrad-Fahrer in einer Kurve mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Audi-Fahrer eine Vollbremsung einleiten. Infolgedessen geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise auf den Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

