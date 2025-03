Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht und Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Aspach: Unfallflucht

Am Mittwoch, gegen 09:15 Uhr, befuhr eine 84-jährige Fiat-Fahrerin die B328 von Aspach kommend in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Auffahrt zur B14 wechselte ein bislang unbekannter, vor ihr fahrender LKW auf die Rechtsabbiegespur zur Auffahrt der B14. Als die 84-Jährige am LKW vorbeifuhr, scherte vermutlich der Anhänger des LKWs nochmals nach links aus und streifte den Fiat. Im Anschluss an die Kollision setzte der LKW seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Fellbach: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 07:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mazda-Fahrer die Rommelshauser Straße in Richtung Burgstraße. Auf Höhe einer Tankstelle hielt der Mazda-Fahrer an, um einen anderen Verkehrsteilnehmer einbiegen zu lassen. Dabei übersah ihn ein, hinter ihm fahrender, 25-jähriger Mercedes-Fahrer und fuhr auf den Mazda auf. Bilanz des Unfalls ist ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

Fellbach: Anhänger beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Dienstag, 16:30 Uhr bis Mittwoch 07:30 einen abgestellten Anhänger in der Ernst-Heinkel-Straße. Die Unbekannten ließen die Radstütze ab, so dass diese verbog und beschädigten die Bedienarmatur des Aufbaus. Am Anhänger entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Waiblingen: Einbruch ins BBW

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zugang zum BBW in der Steinbeisstraße. Dort wurde eine Bürotür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell