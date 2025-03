Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots)

Bopfingen/Aufhausen: Einbruchsversuch in Jugendhütte

Am Dienstag gegen 01:00 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher gewaltsam in eine Jugendhütte einzudringen. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus und ließen von ihrem Vorhaben ab. An der Hütte entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Ellwangen: E-Scooter entwendet

Am Bahnhof wurde am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr ein schwarzer E-Scooter, der durch ein Fahrradschloss gesichert war, entwendet. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: Unbekannter durchsucht Wohnung

Ein Unbekannter klingelte am Dienstag gegen 13:30 Uhr an einer Wohnungstür eines Hauses in der Gröninger Straße. Als der hochbetagte Wohnungsbesitzer die Tür öffnete, ging der unbekannte Mann unvermittelt in die Wohnung und durchsuchte sämtliche Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er nichts. Der Eindringling wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß. Gekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke, außerdem trug er einen Mundschutz. Zeugen, die weitere Hinweise zu diesem Mann machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Dienstag wurde gemeldet, dass auf dem Marktplatz und in der Kornhausstraße der Fußgängerbereich mit rosa Farbe beschmiert wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 08:00 Uhr und Dienstag, 15:00 Uhr einen VW, der in der Straße Am Venusberg abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lorch unter der der Telefonnummer 07172 7315 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein Seat, der in der Tiefgarage des "Mercatura" abgestellt war, wurde am Montag zwischen 16:00 Uhr und 17:05 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken vorderen Radlauf beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 19:40 Uhr einen im Parkhaus "Reichsstädter Markt" geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 524-0 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Hüttlingen: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 14:10 Uhr die Abtsgmünder Straße. In der Kurve, nach dem dortigen Kreisverkehr, kam ihm ein Lkw entgegen, der in Richtung Abtsgmünd unterwegs war. Dieser geriet vermutlich zu weit links auf die Gegenfahrspur, weswegen es zu einer Kollision im Bereich der Seitenspiegel kam. Der Verursacher fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 9796-0 zu melden.

Aalen: Diebstahl aus Wohnung

Ein Mann klingelte am Dienstag gegen 14:30 Uhr an der Wohnungstür einer 87-Jährigen im Ganzhornweg. Er gab an, etwas überprüfen zu müssen und verschaffte sich dadurch Zutritt in die Wohnung. Der Unbekannte suchte sämtliche Räume auf und entwendete letztendlich eine Schatulle mit Schmuck. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit einer beigen Jogginghose, dunklem Basecap und dunkler Jeansjacke. Er trug einen Mundschutz. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

