POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Diebstähle, Versuchter Einbruch, Hund angefahren

Fellbach: Diebstahl von Fahrrad

Am Montag zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde am Bahnhof ein gesichertes Fahrrad des Herstellers Cube entwendet. Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben: Schwarzes Mountainbike des Typ Aim Race Allroad, 16 Gangschaltung, Schutzblech vorne und hinten, Gepäckträger, Flaschenhalter und Nabendynamo. Das Diebesgut wird auf über 800 Euro geschätzt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Kernen im Remstal/Rommelshausen: Fahrrad entwendet

In der Karlstraße vor einem Einkaufsgeschäft wurde am Montag gegen 17:40 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 29 Zoll Mountainbike in der Farbe Weiß. Der bislang unbekannte Dieb wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre alt, dunkle kurze Harre, schlanke Statur, er soll ein weißes T-Shirt und einen großen schwarzen Rucksack getragen haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal/Stetten: Unfallflucht

Zwischen Montag 18:30 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr touchierte im Finkenweg ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen ordnungsgemäß geparkten Pkw des Herstellers BMW. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ insgesamt einen Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Pkw des Herstellers Citroën gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Weinstadt: Verkehrsunfall an Ampelanlage

Am Montagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer die L1198. Als er an der Landhauskreuzung nach links in die Stettener Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Skoda-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 000 Euro. Da bislang nicht klar ist, für welchen der beiden Unfallbeteiligten die Ampelanlage grün zeigte, bittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise durch Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Weinstadt: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte zwischen Montag dem 10.03.2025 und Dienstag dem 11.03.2025 sich Zugang zu einem Wohnhaus in der Buhlstraße zu verschaffen. Hierzu versuchte er die Eingangstüre des Gebäudes mit Gewalt zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, entfernte er sich wieder von der Örtlichkeit und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schorndorf/Urbach: Auffahrunfälle auf B29

Am Dienstag gegen 05:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf der Höhe von Urbach zu einem Auffahrunfall. Im einspurigen Baustellenbereich musste ein 30-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. In der Folge fuhren aus Unachtsamkeit ein Hyundai und ein Ford auf ihn und aufeinander auf. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag gegen 07:30 Uhr übersah ein 17-jähriger Mopedfahrer einen vor ihm bremsenden Ford und fuhr diesem hinten auf. Dabei verletzte er sich leicht an der Hand. Der Unfall ereignete sich auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen zwischen den Anschlussstellen Winterbach und Schorndorf-West.

Alfdorf-Pfahlbronn: Hund angefahren

Am Montag gegen 13:20 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen VW-Transporters in der Ortsdurchfahrt Alfdorf-Pfahlbronn mit einem entlaufenen Hund. Der Hund wurde durch die Kollision tödlich verletzt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer des Transporters machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Welzheim zu melden.

