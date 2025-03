Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Einbruch in Gaststätte

Einbrecher brachen am Montag zwischen 23 Uhr und Mitternacht in eine Gaststätte in der Alemannenstraße ein. Sie durchsuchten anschließend mehrere Räume im Gebäude und begaben sich dabei auch in eine Wohnung im Obergeschoss. Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und richteten zudem ähnlich hohen Sachschaden an. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter Telefon 07171/42454 entgegen.

Heubach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr einen Audi, der Am Lerchenrain abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Ein 45 Jahre alter VW-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 7 Uhr an der Abfahrt Oberkochen-Süd von der B19 ab. Anschließend fuhr er in die Heidenheimer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 42-jährigen Fiat-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell